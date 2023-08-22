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        İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:44 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:45
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        İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen 3 işçiden Abdullah Kaya (20) öldü, Galip E. ve Ali İ. ağır yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Çat Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden 10 katlı bina inşaatında iskelenin bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada en üst katta iskelenin üzerinde çalışan Abdullah Kaya, Galip E. ve Ali İ., düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-22 15:43:50

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