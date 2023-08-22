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        İnşaatta iskele çöktü: 2 ölü, 1 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 23:06 Güncelleme: 22.08.2023 - 23:06
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        İnşaatta iskele çöktü: 2 ölü, 1 yaralı (3)
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        2 GÖZALTI

        Nevşehir'de yapımı devam eden 10 katlı binada iskelenin çökmesi sonucu en üst kattan düşen işçilerden Abdullah Kaya ve Ali İlhan'ın yaşamını yitirdiği olayda, inşaat sahibi Numan Y. ile şantiye şefi Ahmet U. gözaltına alındı. Yaralı Galip E.'nin tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-22 23:05:54

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