Tour off Anatolia Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın 2'nci etabı Nevşehir'de gerçekleşti

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 60 sporcunun katılımıyla, Tour off Anatolia Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın 2'nci etap yarışları tamamlandı.

Nevşehir´in Ürgüp ilçesinde 60'a yakın bisikletçi, Tour off Anatolia Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası´nın 2'nci etap yarışlarında 35 kilometrelik parkurda mücadele etti. Ürgüp merkezden başlayan yarış, başladığı yerde son buldu. Yarışmayı, erkeklerde Nilüfer Belediye Spor Kulübü sporcusu Cemil Bozkurt, kadınlarda ise Kazakistan Natioanal Team sporcusu Alina Sarkulova 1'incilikle bitirdi. Yarışma öncesi konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, "Bu organizasyon, Türkiye'de ilk defa düzenlenen uluslararası etaplı dağ bisikleti organizasyonudur. Daha önce farklı konsepte yapılıyordu ama etaplı şekliyle ülkemizde ilk defa yapıyoruz. Dün Kayseri'nin İncesu ilçesinde startı verildi. Bugün de Ürgüp'te başlayıp yine Ürgüp'te bitecek şekilde bu organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Hem ülkemizdeki milli sporcularımız hem de uluslararası arenada derece elde etmiş sporcularımızın yarıştığı kendi etabında dünya çapında önemli bir organizasyon. Yarışmacılarımız yaklaşık 35 kilometrelik bir patikadan geçecek şekilde mücadelelerini yaptı. Şu anda uluslararası ve Türkiye'den yarışmacılarımızla birlikte 60 yarışmacımız var. Bu özel bir yarış kategorisi olduğu için çok fazla sporcunun katılabileceği bir yarışma değil" ifadelerini kullandı.

"70'İN ÜZERİNDE ÜLKEDEN 3 BİN SPORCU KATILACAK"

İlerleyen tarihlerde dağ koşusu yarışmasının olacağını hatırlatan Özdemir, "Bundan hemen sonra da bu yıl 15 Ekim'de 10'uncusunu düzenleyeceğimiz Uluslararası Kapadokya Dağ Koşusu var. 70'in üzerinde ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak. Bölgenin uluslararası marka değerini aynı zamanda spor organizasyonlarında kullanıp, ilimiz ve bölgemiz bir yerlere gelsin diye hep birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan genel ve detay görüntüler

-Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-08-25 18:36:56