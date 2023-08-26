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        Birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:39 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:40
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        Birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde birlikte yaşadığı Zafer Tezcan'ı bıçaklayarak öldüren Cansu Timur, tutuklandı.

        Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. Cansu Timur ile birlikte yaşadığı Zafer Tezcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cansu Timur, mutfaktan aldığı bıçakla Tezcan'ı göğsünden yaraladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tezcan, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Zafer Timur'un cenazesi, otopsi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ayvalı köyünde toprağa verildi.

        Gözaltına alınan Cansu Timur ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-26 15:38:56

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