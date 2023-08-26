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        Nevşehir'de devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü: Yüzde 90 yol hatası var

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:38 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:38
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        Nevşehir'de devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü: Yüzde 90 yol hatası var
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        Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de devrilen ve kazadan yara almayan saman yüklü kamyonun sürücüsü, "Yüzde 90 yol hatası var. 2 aydan beri çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yaz günü yol yapmaya çalışıyorlar" dedi.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Güzelyurt Mahallesi 80'inci Yıl Bulvarı Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Avanos ilçesi Kalaba Mahallesi'nden Aksaray'a saman götürmek için yola çıkan Mehmet Aslan yönetimindeki 63 D 8309 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Aslan yara almazken, saman balyaları yola saçıldı.

        'YÜZDE 90 YOL HATASI VAR'

        Kamyon sürücüsü Mehmet Aslan, kaza sonra yaptığı açıklamada, "Yol yapımı var. Güzergah değişik, yol eğri. Araba havalı. Yüzde 90 yol hatası var. 2 aydan beri çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yaz günü yol yapmaya çalışıyorlar. Turistlerin olduğu bir dönemde yol yapmaya çalışıyorlar. Çevreyolu olmayınca, bizi böyle şehir merkezine sokuyorlar. Eğri yola girip araba böyle devriliyor" dedi.

        Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-26 22:37:54

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