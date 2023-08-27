Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Devlet Çok Sesli Korosu, Türkiye turnesinin son ayağında Nevşehir Paşabağları Ören Yeri'nde, 'Barış, kardeşlik ve dostluk' teması ile sahne aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü kapsamında, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Devlet Çok Sesli Korosu Nevşehir'de konser verdi. Paşabağlar Ören Yeri'nde gerçekleştirilen konsere Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Şef Cem Mansur ve Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki 140 kişilik kadrosu ile Türkiye turnesinin son konserinde, 'Barış, kardeşlik ve dostluk' teması ile Nevşehir'de sahne alan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Devlet Çok Sesli Korosu, L.V. Beethoven´ın 9'uncu Senfonisi'ne ait eserleri seslendirdi. 23 Ağustos'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye turnesine başlayan topluluk, 24 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda verdiği konserin ardından, Nevşehir Kapadokya'da Paşabağları Ören Yeri'nde Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla sahne alarak, Türkiye turnesini tamamladı. TUGFO, yurt dışı turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta İtalya´nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali'nde, 31 Ağustos'ta Agrigento Tapınaklar Vadisi'nde, 1 Eylül'de Selinunte'de, 2 Eylül'de yeniden Palermo Classica Festivali'nde ve 3 Eylül'de ise Corleone'da sahneye çıkacak. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-08-27 00:24:28