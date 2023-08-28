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        Motosiklet kazasında yaralanan Mehmet, kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:18
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        Motosiklet kazasında yaralanan Mehmet, kurtarılamadı
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Teke (17), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Teke idaresindeki 50 AT 730 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 HEL 800 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Teke, ağır yaralandı. Teke, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Teke, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

        Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-28 15:16:19

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