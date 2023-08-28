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        Otomobilin teybinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:41 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:42
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        Otomobilin teybinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda otomobilin teybine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G. ve G.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, teybin içine gizlenmiş 102,63 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.G. ve G.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-28 15:40:14

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