Tüfekle eşini öldürüp, intihar etti

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde Ali İncirli (67), eşi Uygun İncirli'yi (64) tüfekle öldürüp, intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Eskiyaylacık köyünde meydana geldi. Ali İncirli ile eşi Uygun İncirli arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ali İncirli, tüfekle önce eşini vurdu, ardından da namluyu kendisine çevirip tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali ve Uygun İncirli çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-08-29 16:53:24