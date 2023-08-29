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        Cip ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:21
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        Cip ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi
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        Ahmet KORKMAZERMetin YILDIRIM/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Osman Çelebi (50) ve Emirhan Şen (20) toprağa verildi, Osman Nuri Kazancıgil İstanbul'a, Can Salmanoğlu'nun cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında NevşehirÜrgüp yolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. Osman Çelebi yönetimindeki 06 BD 4686 plakalı cip, Emirhan Şen'in kullandığı 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada; Osman Çelebi, Emirhan Şen, Osman Nuri Kazancıgil ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirirken, Meryem Çağla Derin ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Çelebi ve Emirhan Şen'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Emirhan Şen, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Bayramlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Osman Çelebi'nin  cenazesi ise Avanos ilçesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Hayatını kaybedenlerden Osman Nuri Kazancıgil İstanbul'a, Can Salmanoğlu'nun cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

        Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZERMetin YILDIRIM

        2023-08-29 19:19:58

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