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        Kapadokya'da balonlar, Türk bayraklarıyla havalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:04 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:05
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        Kapadokya'da balonlar, Türk bayraklarıyla havalandı
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile havalandı.

        Kapadokya'da sıcak hava balonlarından bazılarının sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü nedeniyle Türk bayrakları asıldı. Sabah erken saatlerde havalanan hava balonları, bir süre Kapadokya semalarında dolaştı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, balonlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

        Balon pilotu Yasin Özdemir, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tekrar kutlu olsun. Bu günü gökyüzünde 30 Ağustos'u Türk bayraklarıyla kutlayacağız "dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-30 09:03:35

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