AK Parti'li Yılmaz: Türkiye'yi, yerelde biz yönetiyoruz

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye´deki 1392 belediyenin 810 tanesinin AK Parti´li başkanlar tarafından yönetildiğini belirterek, "Önümüzdeki seçimlerde de 810 sayısı daha da yükseklere çıkacak. MHP'de de 231 belediye var. 2'sini topladığımız zaman 1041 belediye var. Yani 1392 belediyenin 1041'i Cumhur İttifakı tarafından yönetiliyor. Türkiye'yi, yerelde biz yönetiyoruz" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Yılmaz, "Daha önceden hiç olmayan bir ritim ve tempo içerisinde ülkemizi, 70-75 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılmış hizmetlerin katbekat üstesinde yeni hizmetlerle tanıştırmış bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Allah'a, bize bunu nasip ettiği için hamdedelim. Bu siyasi hareketin içinde ülkemizi bu başarı öyküleri ile buluşturmuş olan bu siyaseti hareketin içerisinde olmak büyük bir şanstır. AK Parti ailesi hep bu sorumluluğu yüreğinde hissetmiştir. 31 Mart 2024 seçimlerine giderken de tıpkı 14 ve 28 Mayıs´taki başarı öyküsü gibi yeni bir başarı öyküsü yazmanın heyecanı, hırsı, gayreti ve motivasyonu içerisinde olduğunuzu gözlerinizden görüyorum. AK Parti aslında büyük bir siyasi harekettir. AK Parti'nin dünyanın en büyük siyasi partilerinden birisi olduğunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek başladığı bu büyük dava hareketine, bugün dünyada 11,5 milyon üyesi olan ve 2,5 milyonda bizzat partinin çeşitli kademesinde görev yapan organizasyon yapısı var" ifadelerini kullandı.

'1392 BELEDİYENİN 1041'İ CUMHUR İTTİFAKİ TARAFINDAN YÖNETİLİYOR'

Türkiye´deki 1392 belediyenin 810 tanesinin AK Parti´li başkanlar tarafından yönetildiğini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki seçimlerde de 810 sayısı daha da yükseklere çıkacak. MHP'de de 231 belediye var. 2'sini topladığımız zaman 1041 belediye var. Yani 1392 belediyenin 1041'i Cumhur İttifakı tarafından yönetiliyor. Türkiye'yi, yerelde biz yönetiyoruz. Başarıdan başarıya koşturuyoruz. 1994 yılında çöp, çukur ve çamur içinde olan İstanbul´u o kısa süre içerisinde ne hale getirmiş olan, hangi hizmetlerle tanıştırmış olan Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışını bugün dalga dalga Türkiye sathına yaymış olmanın gururu, mutluluğu, hayatımızın en büyük mutluluklarından birisidir. Türkiye'de 81 ilin 40 tanesi AK Parti´li belediyelerce yönetiliyor, 11 tanesi de MHP'li olmak üzere 51 ili biz yönetiyoruz. Türkiye´de 922 ilçenin 545'i AK Parti'li, 132 tanesi de MHP´li olmak üzere 677 ilçeyi de Cumhur İttifakı yönetiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-08-31 13:41:21