Nevşehir'de sağanak sele neden oldu, ekili alanlar zarar gördü

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele neden oldu, ekili alanlar zarar gördü.

Nevşehir'in merkez Göre Kasabası Oylu mevkisinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, ekili alanlar da zarar gördü. Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-09-02 22:02:04