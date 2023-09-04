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        NEVŞEHİR'DE OTOMOBİLLE SEL SULARIN KAPILAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:05 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:05
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        NEVŞEHİR'DE OTOMOBİLLE SEL SULARIN KAPILAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
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        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, içinde bulundukları otomobil ile sel sularına kapılan Şevket Şimşek (62) ile eşi Zöhre Şimşek (60), hayatını kaybetti.Olay, saat 20.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi tuz ocağı mevkisinde meydana geldi. Şevket Şimşek yönetimindeki 40 EK 339 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağanak yağmur başladı. Etkili olan sağanak sele dönüşürken seyir halindeki otomobil de taşkınla sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin bulunması için çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan ekipler, sel sularına kapılan otomobili boş halde buldu. Sel sularında gözden kaybolan Şevket ve Zöhre Şimşek çiftinin cansız bedenleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu. Çiftin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)  Görüntü Dökümü

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        -Olay yeri

        -Genel detayHaber-Kamera Ahmet KORKMAZER NEVŞEHİR, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER NEVŞEHİR, (DHA)- 

        2023-09-04 00:04:25

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