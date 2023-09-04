Nevşehir'de ölen çift, kızlarını eve bıraktıktan sonra sele yakalanmış

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi tuz ocağı mevkisinde meydana geldi. Şevket Şimşek yönetimindeki 40 EK 339 plakalı otomobil, sel suları ile sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin bulunması için çalışma başlattı. 3 saat süren çalışmanın ardından çift, 500 metre sürüklenen otomobilde ölü bulundu. Cenazeler otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası cenazeler, Gülşehir ilçesi Hacıhalilli köyündeki Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeye, çiftin 3 çocuğu ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi. Çiftin, evli kızlarını evine bıraktıktan sonra dönüş yolunda sele kapıldığı belirtildi.

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