Nevşehir´de ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor NEVŞEHİR´desağanakve selin ardından ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandı. Gülşehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tuzocak, "Emmiler köyünde 2 bin 500 dönüm ay çiçeği, domates ve biber olmak üzere toplamda 3 bin 500 dönüm alan zarar gördü. Çiftçilerimiz 2024 yılı içerisinde yapacağı ekimlerde güç olarak zayıfladı. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece de yer yer devam eden şiddetli yağışlar birçok ilçede sel ve taşkınlara sebep oldu. Ulaşımda aksamalara neden olan sel ve taşkınlarda bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ekili araziler zarar gördü. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, Gülşehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Tuzocak, Gülşehir'in köylerinde meydana gelen sel nedeniyle tarlalarda hasar tespitinin devam ettiğini söyledi. Tuzocak, "Dünkü afetten dolayı hasar tespitine başladık. Emmiler köyünde 2 bin 500 dönüm ay çiçeği, domates ve biber toplamda 3 bin 500 dönüm alan zarar gördü. Devletimiz tarafından bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Çiftçilerimiz çok mağdur şu anda. Çiftçilerimiz 2024 yılı içerisinde yapacağı ekimlerde güç olarak zayıfladı. Devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

'DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Çekirdek yetiştiricisi Ali Kurt ise "Yaklaşık 3 bin dönümlük bir ekimimiz var. Dünkü yağışla birlikte bir sel felaketi oluştu. Burada 200 dönüme yakın arazimiz hasar gördü. Hasarımız çok. Damla sulama sistemlerimiz yıprandı, devletten yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TRAKTÖRÜMÜZÜ ÇIKARAMADIK'