2-9 Eylül tarhilerinde 13'üncü kez düzenlenen TransAnatolia 2023´e 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı. Yarışmada İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden gelen sporcular da yer aldı. Samsun'da start alan TransAnatolia´da 3 gün geride kaldı. 17 il sınırından geçen, 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı yarışın üçüncü gününde Sivas´tan start alan yarışmacılar, günü Nevşehir Göreme´de tamamladı. Yarışta bugüne kadar Strabon, Tokat, Kösedağ, Çayıralan, Felahiye etaplarında toplam 1005 km geride kaldı. Yarışta toplam 2 bin 350 kilometre koşulacak.

ORHAN ÇELEN: KAZASIZ BELASIZ KAPADOKYA BÖLGESİNE GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM

Yarışmayı organize eden Orhan Çelen, "Eski otomobil sürücüsüyüm. Son 10 yıldır programı arkadaşım Murat Gülpınar ile birlikte organize ediyorum. TransAnatolia´nın bu yıl çok özel bir özel rotası var. 3 Eylül´de Samsun´dan start aldık, start alırken malum bir sel hadisesi yaşadık. Dolayısıyla birinci etabı iptal etmek zorunda kaldık. Organizasyonumuz 2'nci etaptan itibaren düzgün yürüdü. Bugün yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik etabın 900 kilometresini geçtik. Kazasız belasız Kapadokya bölgesine geldiğimiz için mutluyum" diye konuştu.

FRANCESCO CATANESE: HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR

Yarışmaya katılmak için İtalya'dan gelen Francesco Catanese ise, "Amatör bir yarış pilotuyum ve Trans Anatolia´ya 6'ncı kez geliyorum. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi bir sorun yaşamadım. Her şey yolunda gidiyor. Buradaki hedefim yarışın sonunu getirmek. Türkiye´nin sunduğu bu güzelliğin tadını çıkartmak istiyorum. Kapadokya´yı gezme fırsatım olmadı. Yarın sabah erken saatlerde yükselen balonları görebilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın pilot Holly Wicklow da, "Yarışmaya İskoçya´dan katılıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Etaplar dar olmasına rağmen çok keyifli. Burada özellikle manzara ve görüntüler çok güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan görüntü

Yarışmayı organize eden Orhan Çelen ile röportaj

-Yarışmacılardan görüntü

-Genel detay

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-09-05 21:39:22