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        TransAnatolia´da 3 gün geride kaldı

        Samsun'dan2Eylül'de start alan TransAnatolia´da 3 gün geride kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 21:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:41
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        TransAnatolia´da 3 gün geride kaldı
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        2-9 Eylül tarhilerinde 13'üncü kez düzenlenen TransAnatolia 2023´e 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı. Yarışmada İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden gelen sporcular da yer aldı. Samsun'da start alan TransAnatolia´da 3 gün geride kaldı. 17 il sınırından geçen, 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı yarışın üçüncü gününde Sivas´tan start alan yarışmacılar, günü Nevşehir Göreme´de tamamladı. Yarışta bugüne kadar Strabon, Tokat, Kösedağ, Çayıralan, Felahiye etaplarında toplam 1005 km geride kaldı. Yarışta toplam 2 bin 350 kilometre koşulacak.

        ORHAN ÇELEN: KAZASIZ BELASIZ KAPADOKYA BÖLGESİNE GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM

        Yarışmayı organize eden Orhan Çelen, "Eski otomobil sürücüsüyüm. Son 10 yıldır programı arkadaşım Murat Gülpınar ile birlikte organize ediyorum. TransAnatolia´nın bu yıl çok özel bir özel rotası var. 3 Eylül´de Samsun´dan start aldık, start alırken malum bir sel hadisesi yaşadık. Dolayısıyla birinci etabı iptal etmek zorunda kaldık. Organizasyonumuz 2'nci etaptan itibaren düzgün yürüdü. Bugün yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik etabın 900 kilometresini geçtik. Kazasız belasız Kapadokya bölgesine geldiğimiz için mutluyum" diye konuştu.    

        FRANCESCO CATANESE: HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR

        Yarışmaya katılmak için İtalya'dan gelen Francesco Catanese ise, "Amatör bir yarış pilotuyum ve Trans Anatolia´ya 6'ncı kez geliyorum. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi bir sorun yaşamadım. Her şey yolunda gidiyor. Buradaki hedefim yarışın sonunu getirmek. Türkiye´nin sunduğu bu güzelliğin tadını çıkartmak istiyorum. Kapadokya´yı gezme fırsatım olmadı. Yarın sabah erken saatlerde yükselen balonları görebilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

        Kadın pilot Holly Wicklow da,  "Yarışmaya İskoçya´dan katılıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Etaplar dar olmasına rağmen çok keyifli. Burada özellikle manzara ve görüntüler çok güzel" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        -Yarışlardan görüntü

        Yarışmayı organize eden Orhan Çelen ile röportaj

        -Yarışmacılardan görüntü

        -Genel detay

        DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-09-05 21:39:22

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