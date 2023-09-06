Kapadokya'yı ağustosta 697 bin 778 turist ziyaret etti TÜRKİYE'ninönemlikültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, ağustos ayında 697 bin 778 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık olan Nevşehir, Ürgüp, Hacı Bektaş Veli türbesi ile Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Ürgüp Şahinefendi köyü Sobesos Antik Kenti ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, ağustos ayında 697 bin 778 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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