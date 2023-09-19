Büyükelçi Peralta: Ticari ve ekonomik konulardaki bağlarımız dinamizm kazandı NEVŞEHİR'de,Paraguay-Türkiye diplomatik ilişkisinin 70'inci, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Paraguay Büyükelçiliği tarafından kutlama kokteyli düzenlendi. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, "Diplomatik ilişkilerin kuruluşundan itibaren diplomatik dostluk, iş birliği, kongre üye değişimi, ayrıca ticari ve ekonomik konulardaki bağlarımız büyük bir dinamizm kazandı" dedi.

NEVŞEHİR'de,Paraguay-Türkiye diplomatik ilişkisinin 70'inci, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Paraguay Büyükelçiliği tarafından kutlama kokteyli düzenlendi. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, "Diplomatik ilişkilerin kuruluşundan itibaren diplomatik dostluk, iş birliği, kongre üye değişimi, ayrıca ticari ve ekonomik konulardaki bağlarımız büyük bir dinamizm kazandı" dedi.

Nevşehir'de bir otelde düzenlenen etkinliğe, Amerika Dairesi Genel Müdürlüğü'nden Ataşe Mügem Şentürk, NOSS GROUP Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kahraman, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastrotovic, Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De las Casas Diaz, misyon şefleri ve fahri konsoloslar katıldı. Paraguay Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve 11 ülkenin büyükelçisinin bir araya geldiği etkinlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Paraguay-Türkiye ilişkisinin 70'inci yılı kutlandı. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla bugün burada bulunduğunuz için büyük bir onurla teşekkür ediyor ve hepinize Paraguay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Santiago Pena'nın en iyi dileklerini iletiyorum. Bu kutlama gecesinde Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun 500'üncü yıl dönümünü ve Paraguay ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin 70'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Diplomatik ilişkilerin kuruluşundan itibaren diplomatik dostluk, iş birliği, kongre üye değişimi, ayrıca ticari ve ekonomik konulardaki bağlarımız büyük bir dinamizm kazandı" diye konuştu.

'NEVŞEHİR İLE CARMEN DEL PARANA ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR ANLAŞMASI BEKLİYORUZ'

Kapadokya'ya karşı büyük bir hayranlık duyduklarını aktaran Büyükelçi Peralta, "Büyükelçiliğim, ailem, torunlarım ve kendim de dahil olmak üzere Kapadokya'ya karşı güçlü bir sevgimiz var. 13 Nisan 2023'te San Sebastian Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fulgencio Samudio Ozuna, Nevşehir'i ziyaret ederek Kapadokya Üniversitesi ile değişim ve iş birliği anlaşması imzaladı ve Kardelen Koleji ile eğitim ve işbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı. Ayrıca Nevşehir ile Carmen Del Parana, Ürgüp ilçesi ile Paraguay'daki Neembucu ili arasında kardeş şehir anlaşması bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'PARAGUAY İLE TÜRKİYE DOST VE KARDEŞ KALACAKTIR'

Akademik ve kültürel alandaki deneyimlerini devam ettirmek istediklerini belirten Büyükelçi Peralta, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği burslardan yararlanan 5 öğrencimiz, sürekli olarak akademik eğitim almakta ve bu öğrenciler tüm Türkiye halkının sevgisini kazanmış durumdalar. Türkiye'deki öğrencilerin günlük hayatlarına ortak olabilmenin mutluluğunu her zaman yaşıyorlar. Dileğimiz, daha fazla Paraguaylı öğrencinin burada uzmanlaşması ve Kapadokyalı öğrencilerin de Paraguay'a giderek, onlara Paraguaylıların karakteristik özelliği olan misafirperverliklerini sunabilmeleridir. Paraguay ile Türkiye dost ve kardeş kalacaktır."