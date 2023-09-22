Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da yangında dumanla kaplanan gökyüzünde balon turu

        TÜRKİYE'ninturizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde ATV motorları tamirinin yapıldığı depoda çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü. Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarındaki turistler, yangını izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da yangında dumanla kaplanan gökyüzünde balon turu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'ninturizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde ATV motorları tamirinin yapıldığı depoda çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü. Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarındaki turistler, yangını izledi.

        Göreme beldesinde saat 07.00 sıralarında ATV motorlarının tamirinin yapıldığı depoda yangın çıktı. Büyüyen alevler depoyu kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Öte yandan, sıcak hava balonlarının kalkış saatinde çıkan yangın nedeniyle, balonlar havadayken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Balonlardan yangını izleyen yerli ve yabancı turistler, dumanla kaplanan Kapadokya semalarında gezilerine devam etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Kırklareli'ndeki sel felaketinde o işletme sahibi gözaltında
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?

        Benzer Haberler

        Kapadokya semalarını süsleyen balonlar, yanan depodan yükselen dumanın için...
        Kapadokya semalarını süsleyen balonlar, yanan depodan yükselen dumanın için...
        Nevşehir'de TYP kapsamında çalışacak 34 kişi kura ile belirlendi
        Nevşehir'de TYP kapsamında çalışacak 34 kişi kura ile belirlendi
        Nevşehir'de bir evde tarihi eser olduğu sanılan objeler ele geçirildi
        Nevşehir'de bir evde tarihi eser olduğu sanılan objeler ele geçirildi
        Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı
        Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı
        Yetiştirdiği 450 tür asma fidanını üreticilere ulaştırıyor
        Yetiştirdiği 450 tür asma fidanını üreticilere ulaştırıyor
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı