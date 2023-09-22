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        Tartıştığı husumetlisini öldürdü

        NEVŞEHİR'inDerinkuyu ilçesinde Salim Ç. (48), husumetli olduğu Hayati Demirdöven'i (45) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:30
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        Tartıştığı husumetlisini öldürdü
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        NEVŞEHİR'inDerinkuyu ilçesinde Salim Ç. (48), husumetli olduğu Hayati Demirdöven'i (45) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Salim Ç. ile Hayati Demirdöven arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Salim Ç. belinden çıkardığı tabancayla Hayati Demirdöven'e ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirdöven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hayati Demirdöven'in cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, Salim Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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