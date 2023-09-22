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        Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        NEVŞEHİR'de, kamyona arkadançarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:35
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        Kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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        NEVŞEHİR'de, kamyona arkadançarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu Derinkuyu mevkisi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kaymakçı yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 68 FB 153 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Kaymakçı ile araçtaki Yusuf Uyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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