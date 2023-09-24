Nevşehir'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR-Kayseri yolunda, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Nevşehir- Kayseri yolunun 25'inci kilometresi Sarıhıdır mevkisinde meydana geldi. Kayseri istikametine seyir halindeki Mustafa Umut Bozkaya idaresindeki 38 KN 187 plakalı kamyona, aynı yönde seyir halindeki Yakup Bostancı (39) yönetimindeki 43 AEL 731 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan Bostancı'nın eski eşi olduğu belirtilen Fatma Baklacı ve kamyon sürücüsü Bozkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Bostancı'nın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.