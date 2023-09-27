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        ESKİ KAYINPEDERİ İLE KAYINVALİDESİNİ DARBEDİP, 5'İNCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 02:29 Güncelleme: 27.09.2023 - 02:29
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        ESKİ KAYINPEDERİ İLE KAYINVALİDESİNİ DARBEDİP, 5'İNCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ
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        NEVŞEHİR'de,ayrıldığıeşinin yaşadığı eve giderek eski kayınpederi İsmail A. (61) ve eski kayınvalidesi Deste A.'yı (59) darbeden Oğuzhan Şen (31), olay sırasında 10 katlı binanın 5'inci katındaki pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Beddik Mahallesi TOKİ Konutları'nda bulunan 10 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Şen, eski kayınpederi İsmail A. ile eski kayınvalidesi Deste A.'nın evine gitti. Burada Şen ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Şen, eski kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti. İsmail A. ve Deste A. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken, Oğuzhan Şen ise henüz bilinmeyen nedenle kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şen, adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Şen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski kayınpederi İsmail ile kayınvalidesi Deste A. ise kafa travması sonucu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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