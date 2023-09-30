Nevşehir'de virajı alamayan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

NEVŞEHİR'de,buğday yüklü TIR'ın virajı alamayarak devrilmesi sonucu yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Ertaş (50) hayatını kaybederken, sürücü Murat Yalçın (40) ise yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avanos ilçesi ile Özkonak karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Murat Yalçın yönetimindeki 01 ARP 959 plakalı buğday yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada; yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Ertaş yaşamını yitirirken, sürücü Murat Yalçın ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Yalçın, Avanos İtfaiyesi'nin 2 saatlik çabasının ardından, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Yalçın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından da Nevşehir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.