Kazada ölen polis memuru ile eşi son yolculuklarına uğurlandı NEVŞEHİR'deotomobilinTIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Ertuğrul Dede (52) ile eşi Misket Dede (55), toprağa verildi.

NEVŞEHİR'deotomobilinTIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Ertuğrul Dede (52) ile eşi Misket Dede (55), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gülşehir- Nevşehir kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kırşehir'in Mucur ilçesinde görevli polis memuru Ertuğrul Dede yönetimindeki 40 LC 674 plakalı otomobil, Hayati K. yönetimindeki 42 JG 264 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada sürücü Dede ile eşi Misket Dede hayatını kaybetti; aynı araçtaki İlayda Dede (20) ile Hanifi Can Canatan (15) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Canatan'ın durumunun ağır olduğu ve Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

Polis memuru Dede ile eşinin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Nevşehir'in Avanos ilçesi Topaklı beldesine gönderildi. 2 çocuk babası Dede için Topaklı Bölge Denetleme İstasyon Amirliği'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, emniyet teşkilatı mensupları, polis memuru Ertuğrul Dede'nin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Topaklı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler, Topaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.