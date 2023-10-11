Kapadokya'da düzenlenecek yarışlara 4 bin 500 koşucunun katılması bekleniyor Kapadokya'da, düzenlenecek olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail´e yaklaşık 4 bin 500 koşucunun katılması bekleniyor. Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizatörü Aydın Ayhan Güner, "Bu yılki Salomon Cappadocia Ultra-Trail´in oldukça çekişmeli bir yarış süreci bekliyoruz. Amacımız atletizm ve diğer spor dallarında Kapadokya'yı spor destinasyonu haline getirmektir" dedi.

Kapadokya'da, düzenlenecek olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail´e yaklaşık 4 bin 500 koşucunun katılması bekleniyor. Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizatörü Aydın Ayhan Güner, "Bu yılki Salomon Cappadocia Ultra-Trail´in oldukça çekişmeli bir yarış süreci bekliyoruz. Amacımız atletizm ve diğer spor dallarında Kapadokya'yı spor destinasyonu haline getirmektir" dedi.

Çeşitli ülkelerden binlerce koşucuyu Kapadokya'da ağırlayacak olan Salomon Ultra-Trail, 10´uncu yılında rekor katılımla koşulacak. Arjantin, Kanada, Danimarka, Japonya, Filipinler ve Amerika gibi 71 ülkeden binlerce koşucunun yer alacağı organizasyon Argeus Travel & Events tarafından 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Konu ile ilgili konuşan Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizatörü Aydın Ayhan Güner, "Bu yılki yarışmaya 71 ülkeden 4 bin ile 4 bin 500 kişi arasında bir katılım bekliyoruz. Bu yılın en sevindirici gelişmesi dünya genelinde güçlü 22 sporcunun bu yılki yarışmalara katılacak olması. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz bu yarışma dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olarak seçildi. Yine sevindirici bir gelişme daha yaşandı. İlk kez bu yarışmamıza Kapadokya bölgesinden 3 büyük firma sponsor oldu. Bu yılki Salomon Cappadocia Ultra-Trail´in oldukça çekişmeli bir yarış süreci bekliyoruz. Amacımız atletizm ve diğer spor dallarında Kapadokya'yı spor destinasyonu haline getirmektir" diye konuştu.