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        2 ildeki 'torbacı' operasyonunda 40 şüpheli adliyede

        NEVŞEHİRveNiğde'de 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheliden 40'ı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:30
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        2 ildeki 'torbacı' operasyonunda 40 şüpheli adliyede
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        NEVŞEHİRveNiğde'de 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheliden 40'ı adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Nevşehir ve Niğde'de 340 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter ve 2 İHA ile 86 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğinin de kullanıldığı baskınlarda 82 şüpheli, yakalandı. Yapılan aramalarda 3 bin 85 gram metamfetamin, 4 bin 174 gram skunk, 262 gram esrar, 54 gram bonzai, 6,5 gram eroin, 233 sentetik hap, 3 hassas terazi ve 11 ruhsatsız tabanca ile 119 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 42 şüpheli ise ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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