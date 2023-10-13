Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarın başlayacak

Nevşehir'de10'uncusu düzenlenen SalomonCappadocia Ultra Trail, 71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımı ile yarın Ürgüp ilçesinde başlayacak.

Çeşitli ülkelerden binlerce koşucuyu Kapadokya'da ağırlayacak olan Salomon Ultra-Trail, 10´uncu yılında rekor katılımla koşulacak. Kapadokya bölgesinin mistik doğal görüntüsünde gerçekleştirilecek organizasyon için Ürgüp Yunak Evleri´nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Salomon Cappadocia Ultra Trail Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Salomon Cappadocia Ultra Trail organizasyonunu yapan Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı. Basın toplantısında konuşan Argeus Travel & Events sahibi ve SalomonCappadocia Ultra Trail´in organizasyonunu yapan Aydın Ayhan Güney, "10'uncusunu düzenlediğimiz bu organizasyonun her geçen yıl daha görkemli bir düzeye ulaşmasını görmek çok sevindirici. Özellikle bu organizasyonun ana sponsorluğuna bu yıl Kapadokya bölgesinden de 3 firmanın katılım sağlanması mutluluk verici. Havanın da yarışmalar için oldukça müsait olması çok güzel. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" diye konuştu.

'DAHA NİCE 10 YILLARI GÖRMEĞİ ARZU EDİYORUZ'

Salomon Cappadocia Ultra Trail Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ise "Bu yıl 10'uncusu düzenlenen bu organizasyonun bu düzeylere ulaşmasını görmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Daha nice 10 yılları görmesi arzusu içindeyiz" ifadelerini kullandı.

'EMEĞİ GEÇEN TÜM PAYDAŞLARA VE SPORCULARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, "Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği, peribacaları, yeraltı şehirleri ve açık hava müzeleri ile önemli bir turizm merkezi olan Kapadokya bölgesinde, yarışmacıların daha iyi bir yarışma deneyimi yaşamaları için her türlü tedbiri aldık. Emeği geçen tüm paydaşlara ve sporculara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'YARIŞMAYA KATILAN TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Bu organizasyona katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Bu masalsı diyarda, sporcuların güzel bir başarı öyküleri yazacaklarına tüm kalbimde inanıyor, yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy ise konuşmasında 3 kategoride düzenlenecek yarışmalar için her türlü tedbirleri aldıklarını belirterek, yarışmalara katılacak tüm sporculara başarılar diledi.