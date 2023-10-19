Nevşehir'de TIR, buğday yüklü kamyonete çarptı: 4 yaralı

NEVŞEHİR'deTIR'ın buğday yüklü kamyonete arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Soner Ö. idaresindeki 42 L 0153 plakalı TIR, aynı yöne giden Şahin Ç. idaresindeki 50 FD 550 plakalı buğday yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki arac yol kenarına devrildi. Kazada sürücüler ile kamyonetteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.