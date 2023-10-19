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        Nevşehir'de TIR, buğday yüklü kamyonete çarptı: 4 yaralı

        NEVŞEHİR'deTIR'ın buğday yüklü kamyonete arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:00
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        Nevşehir'de TIR, buğday yüklü kamyonete çarptı: 4 yaralı
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        NEVŞEHİR'deTIR'ın buğday yüklü kamyonete arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Soner Ö. idaresindeki 42 L 0153 plakalı TIR, aynı yöne giden Şahin Ç. idaresindeki 50 FD 550 plakalı buğday yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki arac yol kenarına devrildi. Kazada sürücüler ile kamyonetteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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