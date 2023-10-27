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        Cumhuriyet ile yaşıt Makbule Dalcı: Atatürk´ü görmeyi çok isterdim

        NEVŞEHİR´de100 yaşındaki Makbule Dalcı, Nene Hatun Anadolu Kız Meslek Lisesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Fotoğrafları' sergisine katıldı. Dalcı, "Kayınpederim bize Atatürk´ü anlatırdı, biz de dinlerdik. Görmeyi çok arzu ederdim ama yanına gidemedim. Şimdi olsa 50 yanına kere gitmiştim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:05
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        Cumhuriyet ile yaşıt Makbule Dalcı: Atatürk´ü görmeyi çok isterdim
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        NEVŞEHİR´de100 yaşındaki Makbule Dalcı, Nene Hatun Anadolu Kız Meslek Lisesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Fotoğrafları' sergisine katıldı. Dalcı, "Kayınpederim bize Atatürk´ü anlatırdı, biz de dinlerdik. Görmeyi çok arzu ederdim ama yanına gidemedim. Şimdi olsa 50 yanına kere gitmiştim" dedi.

        Nevşehir'de oturan Makbule Dalcı, Nene Hatun Anadolu Kız Meslek Lisesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Fotoğrafları sergisine davet edildi. Okul yönetiminin davetini geri çevirmeyen Dalcı, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte sergiye katıldı. 100'üncü yıl pastasını kesen Makbule Dalcı, öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Sergide konuşan Makbule Dalcı, "Atatürk´ün ismini çok duydum ama kendisini görmedim. Öyle bir adamı görmek istemez miydim? Atatürk vefat ettiğinde ben nişanlıydım. Kayınpederim bize Atatürk´ü anlatırdı, biz de dinlerdik. Görmeyi çok arzu ederdim ama yanına gidemedim. Şimdi olsa 50 yanına kere gitmiştim. Öyle bir adam unutulmaz. Allah'a hamdüsenalar olsun, bugünleri de gördük" diye konuştu.

        'CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINI TÜM ÜLKE OLARAK KUTLUYORUZ'

        Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını tüm ülke olarak kutluyoruz. Bu mutluluğumuzu yaşlı büyüklerimizle, çocuklarımızla ve ailelerle paylaşıyoruz. Nevşehir´imizde de coşkulu şekilde kutlamak için çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Ninemiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına denk gelir şekilde 100 yaşında, Allah onlardan razı olsun. Onların en zor günlerde verdikleri mücadele sayesinde bizler burada modern okullarda, güzel şehirlerde ve köylerde refah içinde yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları, vatanımızın birliği bütünlüğü için mücadele etmiş ve şehit olmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle şad ediyoruz. Yaşı büyüklerimizi de saygılar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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