Nevşehir Belediyespor - Muş 1984 Muşspor: 1-2
STAD:GAZİ
HAKEMLER:Oğuzhan Gökçen , Tahir Yalçın, Oğuzhan Anıl
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa, Mehmet (Dk.33 Ahmet Enes Aktan), Ahmet Özer(Dk. 66 Seyit Ali Kahya), Caner, Ahmet Seyit, Mehmet Söğüt, Ender ,Hüseyin (Dk.45Kağan), Berkay (Dk.53 Mücahit),Özgür, Gürkan (Dk.Tuğcan)
MUŞ 1984 MUŞSPOR: İlker, Salih, Efe, Bertuğ (Dk.45 Kağan),Mahsun,İlker(Dk.74 Kağan), Ahmet (Dk.74 Kadir) Furkan (Dk.Emircan),Taha(Dak.74 Ömer), Kadir, Yusuf
GOL: Dk.84 Tuğcan (Nevşehir Belediyespor) Dk. 34 Furkan, Dk.45 Salih,(Muş 1984 Muşspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Özer,Özgür (Nevşehir Belediyespor) ,Bertuğ (Muş 1984 Muşspor)
TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Muş 1984 Muşspor'a 2-1 yenildi.