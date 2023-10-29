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        NEVŞEHİR'DE GÖREV YAPAN GAZETECİLERDEN 'CUMHURİYET NÖBETİ'  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 01:22 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:22
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        NEVŞEHİR'DE GÖREV YAPAN GAZETECİLERDEN 'CUMHURİYET NÖBETİ'  
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        NEVŞEHİR'degörevyapan gazeteciler, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kamp ateşi eşliğinde 'Cumhuriyet Nöbeti' tuttu.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Göreme beldesi kamp alanında düzenlenen etkinliğe, kentte görev yapan gazeteciler ile eşleri katıldı. Kamp ateşi yakan gazeteciler, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde eğlendi. 

        'CUMHURİYET'İN BİR FERDİ OLARAK NÖBETTEYİZ'

        Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, basının önemine vurgu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını bugün kamp yaparak kutluyoruz. Nevşehir´de görev yapan gazeteciler olarak bir aradayız. Türkiye´nin en önemli coğrafyalarından birisi olan Kapadokya bölgesinde kurduğumuz çadırlarla kamp bölgesinde, 'Cumhuriyet Nöbeti' tutuyoruz. Gün batımı ile başlayan nöbetimiz, gün doğumuna kadar devam edecek. Cumhuriyet'in bir ferdi olarak burada nöbetteyiz. Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması için yerel basın olarak mücadelemizi her platformda devem ettireceğiz. Milli Mücadelenin başlangıcında da yerel basın vardı. Milli Mücadele yerel basın ile başladı. Milli Mücadele ile bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına ilimizde bir çok etkinlik yapılıyor. Bu etkinliği Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte yapıyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu nöbete eşlik etmekten de mutluluk duyuyorum" dedi.

        Nevşehir'de görev yapan basın mensupları, Göreme beldesinde bulunan kamp alanında gün batımı ile başlayan Cumhuriyet nöbetini gün doğumuna kadar sürdürecek.

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