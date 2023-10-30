Nevşehir'de kaçak define kazısına 7 gözaltı
NEVŞEHİR'dedefinebulmak için kaçak kazı yapan 7 şüpheli, yakalandı.
Giriş: 30.10.2023 - 12:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:50
NEVŞEHİR'dedefinebulmak için kaçak kazı yapan 7 şüpheli, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesi Alemli köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, define arayan 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.