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        Nevşehir'de otomobil ve iş yeri kurşunlamasına 10 gözaltı

        NEVŞEHİR'de polisekiplerince, otomobil ve iş yeri kurşunlama, silahlı yaralama olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 00:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 00:05
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        Nevşehir'de otomobil ve iş yeri kurşunlamasına 10 gözaltı
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        NEVŞEHİR'de polisekiplerince, otomobil ve iş yeri kurşunlama, silahlı yaralama olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'otomobil ve iş yeri kurşunlama' ile 'silahla kasten yaralama' olaylarına karışan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 adet tabanca, 21 adet fişek, 2 adet bıçak, zincirli sopa, delikli balta ve kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.F.K. ve E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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