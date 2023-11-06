Çatıda çalışırken bastığı alan çökünce merdiven boşluğuna düşüp öldü NEVŞEHİR'desu yalıtımı kaplaması yapmak için çıktığı çatıda üzerine bastığı alanın çökmesi sonucu merdiven boşluğuna düşen inşaat ustası Yaşar Terlemez (60), hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR'desu yalıtımı kaplaması yapmak için çıktığı çatıda üzerine bastığı alanın çökmesi sonucu merdiven boşluğuna düşen inşaat ustası Yaşar Terlemez (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 50'nci Yıl Parkı karşısındaki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Yaşar Terlemez, su yalıtımı kaplaması yapmak için çıktığı çatıda üzerinde bulunduğu alan çökünce merdiven boşluğuna düştü. İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Terlemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Terlemez'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.