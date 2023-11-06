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        Nevşehir Belediyespor'da Ender Alkan dönemi sona erdi

        NevşehirBelediyespor'da teknik direktör Ender Alkan ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:40
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        Nevşehir Belediyespor'da Ender Alkan dönemi sona erdi
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        NevşehirBelediyespor'da teknik direktör Ender Alkan ile yollar ayrıldı.

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 15'inci sırada yer alan Nevşehir Belediyespor, son maçında deplasmanda Alanya Kestelspor'a 2-0 yenildi. 8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Nevşehir Belediyespor, yenilgi sonrası teknik direktör Ender Alkan ile yollarını ayrıldı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ligde alınan sonuçlar nedeniyle yolların ayrıldığı belirtildi.

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        Galeri

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