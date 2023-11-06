Nevşehir Belediyespor'da Ender Alkan dönemi sona erdi
NevşehirBelediyespor'da teknik direktör Ender Alkan ile yollar ayrıldı.
NevşehirBelediyespor'da teknik direktör Ender Alkan ile yollar ayrıldı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 15'inci sırada yer alan Nevşehir Belediyespor, son maçında deplasmanda Alanya Kestelspor'a 2-0 yenildi. 8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Nevşehir Belediyespor, yenilgi sonrası teknik direktör Ender Alkan ile yollarını ayrıldı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ligde alınan sonuçlar nedeniyle yolların ayrıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.