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        Sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı

        TÜRKİYE´ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:40
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        Sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı
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        TÜRKİYE´ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

        Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

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