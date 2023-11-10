Sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı TÜRKİYE´ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

TÜRKİYE´ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarından bazılarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.