NEVŞEHİR'DE TRAFİKTE KARŞILAŞTIĞI ESKİ KOCASINI TABANCAYLA YARALADI NEVŞEHİR'deSami K. (34), trafikte karşılaşınca tartışmaya başladığı eski eşi Pınar Ç. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Sami K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski eş ise gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'deSami K. (34), trafikte karşılaşınca tartışmaya başladığı eski eşi Pınar Ç. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Sami K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski eş ise gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sami K., yönetimindeki 50 AB 934 plakalı otomobille seyir halindeyken, eski eşi Pınar Ç.'nin bir başka otomobilde olduğunu gördü. Bunun üzerine otomobilin önünü kesen Sami K., Pınar Ç.'yi indirmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Pınar Ç., çantasından çıkardığı tabancayla Sami K.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Pınar Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Otomobilden görüntü

-Polis ekipleri otomobil çevresinde boş kovan araması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Olay yerinden genel ve detay

DHA-Gündem - Türkiye-Nevşehir - Ahmet KORKMAZER

2023-11-21 02:28:06