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        Trafikte tartıştığı eski kocasını vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest kaldı

        NEVŞEHİR'detrafikte tesadüfen karşılaşan eski eşler Sami K.(34), ve Pınar Ç. tartışmaya başladı. Bulunduğu otomobilden kendisini dışarı çıkarmak isteyen eski eşi Sami K.'yı tabancayla vuran Pınar Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:20
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        Trafikte tartıştığı eski kocasını vuran kadın adli kontrol şartıyla serbest kaldı
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        NEVŞEHİR'detrafikte tesadüfen karşılaşan eski eşler Sami K.(34), ve Pınar Ç. tartışmaya başladı. Bulunduğu otomobilden kendisini dışarı çıkarmak isteyen eski eşi Sami K.'yı tabancayla vuran Pınar Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

        Olay, bugün saat 00.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sami K., yönetimindeki 50 AB 934 plakalı otomobille seyir halindeyken, eski eşi Pınar Ç.'nin bir başka otomobilde olduğunu gördü. Bunun üzerine otomobilin önünü kesen Sami K., Pınar Ç.'yi indirmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Pınar Ç., çantasından çıkardığı tabancayla Sami K.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınar Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sami K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Pınar Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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