Kapadokya´ya mevsimin ilk karı yağdı

TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle, Kapadokya bölgesinde etkili olan fırtına ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Bölgedeki peribacaları beyaza büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, beyaz manzarayı fotoğrafladı.