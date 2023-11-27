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        Kapadokya´ya mevsimin ilk karı yağdı

        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:50
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        Kapadokya´ya mevsimin ilk karı yağdı
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        TÜRKİYE'ninönemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza büründü.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle, Kapadokya bölgesinde etkili olan fırtına ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Bölgedeki peribacaları beyaza büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, beyaz manzarayı fotoğrafladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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