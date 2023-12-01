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        'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede

        NEVŞEHİRmerkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:20
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        'Kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyede
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        NEVŞEHİRmerkezli düzenlenen 'kargo dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma yalanıyla kargolatan ancak ürün geldikten sonra ödeme yapmayan dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Nevşehir merkezli Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 250'den fazla dolandırıcılık olayında, yaklaşık 10 milyon TL´lik vurgun yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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