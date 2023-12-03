(ÖZEL) Down sendromlu yüzücü Alperen´in hedefi milli takıma girebilmek Nevşehir'de1 yıl önce profesyonel olarak başladığı yüzmede çeşitli başarılar elde eden 15 yaşındaki down sendromlu yüzücü Alperen Koyutürk´ün hedefi, milli takıma girebilmek. Koyutürk'ün Antrenörü Edip Erçin, "Alperen Nevşehir´de serbest stilde şampiyon olduktan sonra özel sporcular için düzenlenen yıldızlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Şimdiki hedefimiz Alperen ile birlikte Türkiye şampiyonu olup milli takıma girebilmek" dedi.

Nevşehir'de1 yıl önce profesyonel olarak başladığı yüzmede çeşitli başarılar elde eden 15 yaşındaki down sendromlu yüzücü Alperen Koyutürk´ün hedefi, milli takıma girebilmek. Koyutürk'ün Antrenörü Edip Erçin, "Alperen Nevşehir´de serbest stilde şampiyon olduktan sonra özel sporcular için düzenlenen yıldızlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Şimdiki hedefimiz Alperen ile birlikte Türkiye şampiyonu olup milli takıma girebilmek" dedi.

Nevşehir'de yaşayan Alperen Koyutürk, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Geçen süreçte annesi Koyutürk'ü yüzmeyi öğrenmesi için 7 yaşındayken havuzlara götürdü. Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle geçen yıl profesyonel olarak yüzmeye başlayan Koyutürk, çeşitli başarılar elde etti. Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği yüzme müsabakalarında ikincilik elde eden Alperen Koyutürk, yeni dönemde ise farklı başarılara imza atmak için milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Yüzme Antrenörü Edip Erçin, Demirören Haber Ajansı'na