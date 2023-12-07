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        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 2 yaralı

        NEVŞEHİR'de,3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:00
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        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 2 yaralı
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        NEVŞEHİR'de,3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih E. yönetimindeki 50 AG 159 plakalı TIR, aynı yöne giden Ramazan K. idaresindeki 63 AEB 598 plakalı kamyona çarptı. Savrulan kamyon ise ana yola çıkmak için bekleyen Bayram Y´nin kullandığı 50 AJ 056 plakalı otomobile, ardından metruk binanın duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Y. ve TIR şoförü Fatih E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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