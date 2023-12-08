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        Nevşehir merkezli 76 ilde 'dolandırıcılık' ve 'rüşvet' operasyonunda 11 şüpheli adliyede

        NEVŞEHİRmerkezli 76 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 234 kişiden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 215'i serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:45
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        Nevşehir merkezli 76 ilde 'dolandırıcılık' ve 'rüşvet' operasyonunda 11 şüpheli adliyede
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        NEVŞEHİRmerkezli 76 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 234 kişiden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 215'i serbest kaldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos Noterliği'nde dolandırıcılık yapılarak kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İki ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği'nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi. Denetimlerde toplam 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

        215 ŞÜPHELİ SERBEST

        Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 234 kişinin yakalanmasına yönelik 6 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nevşehir merkezli 76 ildeki eş zamanlı operasyonda şüpheliler, adreslerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin suçtan elde edilen mal varlığına el koyuldu. Operasyonlarda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet alma ve vermek', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Haksız mal edinme' suçlarından 62'si Nevşehir'de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 215 kişi ise emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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