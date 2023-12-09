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        Nevşehir'de, otomobilin çarptığı yaya öldü

        NEVŞEHİR'de,yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hatice Ökçesiz (61), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 23:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:20
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        Nevşehir'de, otomobilin çarptığı yaya öldü
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        NEVŞEHİR'de,yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hatice Ökçesiz (61), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. E.C. yönetimindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hatice Ökçesiz'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ökçesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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