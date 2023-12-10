Nevşehir Belediyespor - Sebat Gençlikspor:1-0

STAD:Gazi

HAKEMLER:Sait Tuzcu, Mustafa Kırbaş, Hakan Dursun

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa - Tuğcan (Dk. 65 İbrahim), Mücahit, Ahmet Özer, Berkay Tekin (Dk. 85 Gürkan), Caner, Seyit (Dk. 65 Hüseyin),Ömer (Dk.70 Seyit Ali Kahya) (Dk.85 Alpaslan), Ender, Berkay Göçmen, Özgür

SEBAT GENÇLİKSPOR:Onur - Tayfun, Veysel (Dk. 82 Gökdeniz),Önder (Dk.85 Emir), Adnan, Ömer (Dk. 46 Volkan), Muhammed, Fahrettin, Murat, Rıdvan (Dk. 60 Eyüp), Onur Seis

GOL: Dk. 90 İbrahim (Nevşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ömer, Ender, Caner, Mücahit, Berkay Göçmen (Nevşehir Belediyespor) Fahrettin, Tayfun, Volkan (Sebat Gençlikspor)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir Belediyespor, Sebat Gençlikspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. DHA)

DHA-Spor - Türkiye-Nevşehir - Ahmet KORKMAZER

2023-12-10 19:50:13

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