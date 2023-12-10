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        Nevşehir Belediyespor - Sebat Gençlikspor:1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:58
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        Nevşehir Belediyespor - Sebat Gençlikspor:1-0
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        STAD:Gazi

        HAKEMLER:Sait Tuzcu, Mustafa Kırbaş, Hakan Dursun

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa - Tuğcan (Dk. 65 İbrahim), Mücahit, Ahmet Özer, Berkay Tekin (Dk. 85 Gürkan), Caner, Seyit (Dk. 65 Hüseyin),Ömer (Dk.70 Seyit Ali Kahya) (Dk.85 Alpaslan), Ender, Berkay Göçmen, Özgür

        SEBAT GENÇLİKSPOR:Onur - Tayfun, Veysel (Dk. 82 Gökdeniz),Önder (Dk.85 Emir), Adnan, Ömer (Dk. 46 Volkan), Muhammed, Fahrettin, Murat, Rıdvan (Dk. 60 Eyüp), Onur Seis

        GOL: Dk. 90 İbrahim (Nevşehir Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Ömer, Ender, Caner, Mücahit, Berkay Göçmen (Nevşehir Belediyespor) Fahrettin, Tayfun, Volkan (Sebat Gençlikspor)

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir Belediyespor, Sebat Gençlikspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. DHA)

        DHA-Spor - Türkiye-Nevşehir - Ahmet KORKMAZER

        2023-12-10 19:50:13

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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