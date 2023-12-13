Kayseri ve Nevşehir'de, 33 kaçak göçmen yakalandı KAYSERİ ve Nevşehir'de, polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, yabancı uyruklu 33 kişi yakalandı.

KAYSERİ ve Nevşehir'de, polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, yabancı uyruklu 33 kişi yakalandı.

Kayseri ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 27 kişi Kayseri'de, 6 kişi ise Nevşehir'de yakalandı. Gözaltına alınan 33 kaçak göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.