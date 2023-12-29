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        Zincirleme kazaya karışan TIR'ın sürücüsü: Navigasyon yanlış yönlendirdi

        NEVŞEHİR'de, 1´i TIR 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. TIR sürücüsü kullandığı nevigasyonun kendisini yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:41 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:45
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        Zincirleme kazaya karışan TIR'ın sürücüsü: Navigasyon yanlış yönlendirdi
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        NEVŞEHİR'de, 1´i TIR 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. TIR sürücüsü kullandığı nevigasyonun kendisini yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

        Kaza, saat 21.45 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 13'üncü kilometresinde yer alan Boğaz Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Niğde'den, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan yük almak için yola çıkan Cüneyt A. yönetimindeki 26 AFH 809 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde seyir halinde olan Furkan B. yönetimindeki yan taraftaki 50 LF 575 plakalı otomobile çarptı. Hakan A. yönetimindeki 50 AT 261 otomobil ise TIR'a arkadan çarptı ve ardından da bir iş yerinin nöbet kulübesinin duvarına çarparak durdu. Kazada 50 AT 261 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

        TIR sürücüsü ise navigasyonun yanlış yönlendirdiğini iddia ederek kendisini köy yoluna götürdüğünü ve buradan ana yola çıktığını belirtti. Sürücü Cüneyt A., "Organize sanayi yönüne gitmek için kavşaktan döndüğüm sırada yandaki otomobil ile çarpıştık arkadan gelen otomobilde TIR'a çarptı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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