Kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi müdahale eden polise aracıyla çarptı NEVŞEHİR'de, kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, olaya müdahale eden polis memuruna hafif ticari aracıyla çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'de, kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi, olaya müdahale eden polis memuruna hafif ticari aracıyla çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi'nde meydana geldi. İşyeri sahibi Günay Servet Ö. ile kiracısı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kavgayı ayırıp tarafları sakinleştirdi. Günay Servet Ö.'nün, olay yerinden uzaklaşırken 33 EF 767 plakalı hafif ticari aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu polis memuru Şahin K. yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Günay Servet K., polis merkezine götürüldü.